POL-PB: Unfall mit drei Fahrzeugen

Bad Wünnenberg-Haaren (ots) - Nach einem Raubüberfall auf einen Netto-Discounter an der Bürener Straße in Bad Wünnenberg-Haaren sucht die Polizei nach Zeugen. Die beiden unbekannten männlichen Täter betraten den Supermarkt am Donnerstag kurz vor Ladenschluss gegen 20.58 Uhr. Einer von ihnen bedrohte eine 21-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe, während der zweite Täter in das Mitarbeiterbüro ging. Dort ...

