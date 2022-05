Polizei Paderborn

POL-PB: Verfolgungsfahrt und Flucht nach Unfall

Paderborn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit Verfolgungsfahrt und Flucht in Paderborn hat sich am frühen Freitagmorgen eine Person leichte Verletzungen zugezogen.

Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei war auf der Marienstraße gegen 05.09 Uhr ein 20-jähriger Mann in einem Audi A3 aufgefallen. Er war der Beamtin und dem Beamten als Geschädigter einer Körperverletzung bekannt, die sich kurz zuvor in der Nähe an der Straße Am Abdinghof abgespielt hatte. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert ergeben, der das Führen eines Fahrzeugs nicht mehr erlaubte. Die Polizeistreife gab Anhaltezeichen, die der 20-Jährige jedoch ignorierte. Stattdessen fuhr er nach rechts auf die Friedrichstraße und beschleunigte stark. Die Polizeikollegen verfolgten den Wagen, der auf dem inneren Ring zwischenzeitlich auf bis zu 130 km/h beschleunigte, mehrere rote Ampeln überfuhr und die gesamte Fahrbahnbreite nutzte, mit einem gewissen Sicherheitsabstand, um keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Dabei verloren sie den Wagen kurzfristig aus den Augen.

Auf Höhe der langgezogenen Rechtskurve auf dem Busdorfwalls entdeckte die Polizei den Wagen schließlich stark beschädigt vor einer Hauswand stehend. Der Fahrer war zunächst über den Gehweg gegen eine Laterne gefahren und von dort aus gegen die Hauswand geprallt. Aus dem Fahrzeug liefen Betriebsstoffe aus, Fahrzeugteile lagen auf einer Länge von über 30 Metern in Richtung Kasseler Tor auf der Straße verteilt. Der Mann hatte sich bereits vom Unfallort entfernt. Eine Nahfandung verlief zunächst negativ. Der Paderborner konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, er wies leichte Verletzungen auf. Die Staatsanwaltschaft Paderborn stellte den Audi sicher und beschlagnahmte den Führerschein des 20-Jährigen, dem zudem eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei erstattete Strafanzeige. Der Fahrer war bereits in der Vergangenheit wegen eines Einzelrennens aufgefallen.

Die Feuerwehr Paderborn kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe und sicherte die beschädigte Laterne ab. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war der Busdorwall komplett gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

