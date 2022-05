Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß nach Stopschild-Missachtung

Delbrück-Lippling (ots)

Delbrück-Lippling,

Samstag, 07.05.2022, 17:30 Uhr

Am späten Samstagnachmittag befuhr ein 40-Jähriger aus Hövelhof mit seinem Pkw Mazda den Postdamm in Richtung Lippling. Als er ohne Beachtung des für ihn gültigen Stoppschildes den Jüdendamm überqueren wollte, stieß sein Pkw mit dem Skoda eines 19-Jährigen aus Delbrück zusammen. Der Delbrücker war auf dem Jüdendamm in Richtung Südfeld unterwegs und erlitt durch den Unfall leichte Schnittverletzungen an der Hand. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Wiedenbrück gebracht. Beide stark beschädigten Pkw mussten abgeschleppt und die Unfallstelle für ca. 1 Stunde gesperrt werden.

