POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Alsfeld

Bad Hersfeld (ots) - Neuenstein - Am Freitag (28.10.2022), zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr, parkte ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Hannover seinen Pkw Audi A3 in der Raiffeisenstraße - gegenüber des dortigen Friedhofs. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Beschädigungen an der hinteren Fahrertür fest. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich ...

mehr