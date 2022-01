Polizei Münster

POL-MS: PKW kollidiert mit Sattelzug auf der A 1 - Fahrerin pustet 0,48 Promille

Münster (ots)

Eine alkoholisierte Pkw-Fahrerin hat am Montagnachmittag (03.01, 16:04 Uhr) einen Unfall mit einem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen verursacht. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw auf der linken Spur und bremste ab, weil die Fahrbahn mit Hagel bedeckt war. Durch das Abbremsen kam das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit einem auf gleicher Höhe fahrenden Sattelzug. Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft der 41-jährigen Fahrerin. Ein Test zeigte 0,48 Promille an. Die 41-Jährige wurde mit zur Wache genommen. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein der Fahrerin behielten die Beamten ein. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

