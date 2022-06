POL-HSK: Unfall im Bikepark

Winterberg (ots) - Am 18.06.2022 befuhr ein 58jähriger Winterberger mit seinem Pkw um 06:45 Uhr die B480 von Olsberg nach Winterberg. Bereits in Niederfeld fiel Zeugen seine unsichere Fahrweise auf. In Winterberg befuhr er schließlich den Kreisverkehr Am Hagenblech in entgegengesetzter Richtung, anschließend über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einer ...

