Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Neuenstein - Am Freitag (28.10.2022), zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr, parkte ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Hannover seinen Pkw Audi A3 in der Raiffeisenstraße - gegenüber des dortigen Friedhofs. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Beschädigungen an der hinteren Fahrertür fest. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000.- Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

