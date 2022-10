Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polzeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Am Samstag, den 29.10.2022, gg. 04.50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrer aus Mannheim mit seinem Pkw die BAB 5 vom Reiskirchener Dreieck kommend in Richtung Hattenbacher Dreieck. Mit im Pkw saßen 3 Familienmitglieder im Alter von 35 Jahren, 23 Jahren und 18 Jahren. Zwischen den Anschlussstellen Alsfeld-West und Alsfeld Ost, kam der Fahrer aus bis lang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab überfuhr den Seitenstreifen und kollidierte anschließend mit der dort beginnenden Schutzplanke. Im weiteren Verlauf durchfuhr er einen Wasserdurchlass und kollidierte erneut mit der Schutzplanke. Von dort wurde der Pkw abgewiesen und kam hierdurch in eine seitliche Überschlagsbewegung. Der Pkw überschlug sich insgesamt 4-mal und kam nach ca. 50 Meter rechts neben der Bundesautobahn, im dortigen Acker, auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer, sowie die 3 Mitfahrer konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden anschließend schwerverletzt in die Kliniken nach Gießen und Bad Hersfeld, zur weiteren ärztlichen Behandlung / Versorgung, durch den Rettungsdienst verbracht.

Für die Bergungsmaßnahmen musste die BAB 5, in Fahrtrichtung Kassel, für ca. 45 Minuten komplett gesperrt werden. Im Anschluss konnte der linke Fahrstreifen frei gegeben und der fließende Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und dem Rettungsdienst, war die Feuerwehr Alsfeld zur Sicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle, im Einsatz.

Am Pkw entstand durch das mehrfache Überschlagen Totalschaden. Des Weiteren wurden durch den Verkehrsunfall 10 Felder Außenschutzplanke beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro beziffert.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld - i. V.Göb, POK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell