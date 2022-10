Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Verkehrsunfälle in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am 28.10.2022, um 13:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Hochbrücke Bad Hersfeld. Hierbei befuhr eine 26-jährige Kraftfahrzeugführerin aus Rotenburg a. d. Fulda mit ihrem PKW Peugeot den Zubringer der Hochbrücke stadtauswärts aus Richtung der Hainstraße kommend. Aufgrund einer Panne an ihrem Fahrzeug musste die junge Frau auf dem Zubringer anhalten. Hierzu schaltete sie das Warnblinklicht an ihrem PKW ein um nachfolgende Fahrzeuge auf ihr Problem aufmerksam zu machen. Ein 43-jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem PKW Audi A 6 zur gleichen Zeit ebenfalls den Zubringer und sah das liegengebliebene Fahrzeug der jungen Frau zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Mann verletzt wurde und sich im Nachgang in ärztliche Behandlung begab. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 11.000 Euro.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Radfahrern

Bad Hersfeld. Am Freitag, den 28.10.20222 befuhr ein 65-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seiner Pferdekutsche den Radweg "Auf der Unterau" aus Richtung Eichhof kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Hinter der Kutsche näherten sich, hintereinander fahrend, eine 76-jährige Frau aus Niederaula sowie ein 73-jähriger Mann aus Niederaula mit ihren E-Bikes. Auf Höhe der Kleingartenanlage wollte die Radfahrerin die Kutsche überholen und kam hierbei aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall, ohne dass eine Berührung mit der Kutsche stattgefunden hatte. Der hinter der Frau fahrende Radfahrer versuchte sein E-Bike abzubremsen um einen Zusammenstoß mit der stürzenden Frau vor ihm zu vermeiden. Hierbei kam er ebenfalls, ohne externe Berührung, zu Fall.

Beide Radfahrer wurden verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. An den E-Bikes entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 100 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag, den 29.10.2022 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hünfelder Straße 135. Ein 47-jähriger Mann aus Bad Hersfeld parkte seinen PKW Opel Astra am Vorabend ordnungsgemäß an der oben genannten Anschrift ab. Als er am nächsten Morgen um 06:30 Uhr wieder zu seinem PKW kam, stellte er Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Der hintere Bereich des PKW wies diverse Dellen und Kratzer auf.

Offensichtlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren mit seinem PKW/ LKW den Verkehrsunfall verursacht und hat im Nachgang die Unfallörtlichkeit verlassen ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

