Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzter Pkw-Fahrerin

Alsfeld-Leusel (ots)

Am Samstag, den 29.10.2022 um 09:11 Uhr, befuhr eine 42- jährige Pkw-Fahrerin die B 62 aus Leusel kommend in Richtung Alsfeld. Auf einer Steigung geriet sie in einer Linkskurve aus unerklärlichen Gründen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Der Pkw überquerte die Fahrbahn und stieß auch auf der rechten Fahrbahnseite gegen die dortige Leitplanke und kam dann quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Die Pkw-Fahrerin kam, durch den Aufprall leicht verletzt, in das Kreiskrankenhaus nach Alsfeld Am Pkw und an beiden Leitplanken entstanden Schäden in einer Gesamthöhe von ca. 10800 EUR.

Schmidt, P., POK´in / PSt Alsfeld

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

