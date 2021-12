Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hausverbot nicht eingehalten

Am Mittwoch wurde ein 48-Jähriger in Ulm renitent.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr betrat der 48-Jährige, trotz eines bestehenden Hausverbots, das Geschäft in der Bahnhofstraße. Als der 48-Jährige das Geschäft verließ wurde er von einem Zeugen auf das Hausverbot angesprochen. Daraufhin entwickelte sich eine Rangelei. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Dem 48-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt und entfernte sich im Anschluss. Etwa 30 Minuten später tauchte der Mann an derselben Stelle erneut wieder auf. Da er sich nicht an den Platzverweis hielt, nahm die Polizei ihn in Gewahrsam.

+++++++ 2437953

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell