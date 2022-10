Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Heutingsheim: 86-Jähriger in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 10:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Weidengasse in Freiberg am Neckar ausparken, als er aus bislang ungeklärten Gründen rückwärts gegen eine Gebäudewand fuhr. Mutmaßlich aus Schreck fuhr er im Anschluss beschleunigt vorwärts und prallte gegen eine Betonmauer. Während der 86-Jährige leicht verletzt wurde, entstand an dem Gebäude und dem PKW ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro.

