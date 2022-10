Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall Kradfahrer

Verkehrsunfall Personenschaden

Fulda / Großenlüder (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Fulda

Fulda: Am Samstag, den 29.10. gegen 20.05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Bamberger die König-Konrad-Straße und wollte nach rechts in die Geisaer Straße abbiegen. Durch das nasse Laub im Kurvenbereich kam der BMW-Fahrer zu Fall, verletzte sich am Handgelenk und zog sich Schürfwunden zu. An der Motorrad der Marke BMW entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro.

Verkehrsunfall mit betrunkenem Opel - Fahrer in Großenlüder

Am Samstag, den 29.10.2022 gegen 19.15 Uhr wollte eine Frau aus Großenlüder in Begleitung ihrer Schwiegertochter die Sankt-Georg-Straße in Großenlüder überqueren. Hierbei wurde die 67-jährige vom einem Opel erfasst und schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Fulda verbracht. Der PKW wurde durch den Unfall nicht beschädigt. Da der 48-jährige Bad Salzschlirfer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde dieser zur Polizeistation nach Fulda gebracht. Hier wurde eine Blutentnahme bei diesem durchgeführt. Ferner wurde sein Führerschein sichergestellt.

Hübscher, PHK, PSt Fulda

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell