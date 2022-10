Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Fahrrad

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld / Haunetal (ots)

Versuchter Einbruch in die Haunetalschule

Haunetal-Neukirchen. Im Zeitraum von Freitag, 28.10.2022 um 14:30 Uhr bis Samstag, 29.10.2022 um 11:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in die "Haunetalschule" in Neukirchen. Der oder die unbekannten Täter gelangten über den frei zugänglichen Schulhof der Grundschule auf das Gelände. Dort wurde gezielt an den drei Haupteingangstüren gehebelt um diese zu öffnen. Da dies offensichtlich misslang, versuchten der oder die Täter im Nachgang auf der rückwärtigen Seite der Schule ein Fenster aufzuhebeln um sich so Zutritt zur Schule zu verschaffen. Da dies auch nicht funktionierte, wurde von weiteren Versuchen abgesehen und das Gelände der Haunetalschule wieder verlassen. An der Schule entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit noch nicht vor.

Die regionale Kriminalinspektion Hersfeld-Rotenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Fahrraddiebstahl

Bad Hersfeld. Am Samstag, den 29.10.2022 um 19:20 Uhr stellte ein 55-jähriger Mann aus Bad Hersfeld sein Fahrrad vor dem Tegut-Markt in der Benno-Schilde-Straße ab um einkaufen zu gehen. Er sicherte sein Fahrrad mittels eines Bügelschlosses, welches das Hinterrad blockiert und somit ein "Wegfahren" unmöglich macht. Als der Mann nach seinem Einkauf wieder zu seinem Fahrrad gehen wollte, bemerkte er den Diebstahl seines Rades. Offensichtlich wurde es von einem unbekannten männlichen Täter kurzerhand "weggetragen".

Unbestätigte Zeugenaussagen ergaben, dass es sich bei dem Täter um eine kräftig gebaute männliche Person gehandelt haben soll. Nähere Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein braunes Rennrad der Marke "Coyote Gravel 300" im Wert von ca. 400 Euro.

Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Gefertigt: Liemen, POK`in

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

