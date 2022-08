POL-WND: Vandalismus an Schule

Marpingen-Urexweiler (ots) - In den Abendstunden des Freitags bis kurz nach Mitternacht wurde in Urexweiler in der Straße "In der Dell" ein Einfamilienhaus gewaltsam angegangen. Während der Abwesenheit der Bewohner versuchten die unbekannten Täter, mit Hilfe einer Bohrmaschine die Terrassentür zu öffnen. Augenscheinlich schlug der Versuch fehl und die Täter ...

mehr