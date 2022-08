Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Urexweiler

Marpingen-Urexweiler (ots)

In den Abendstunden des Freitags bis kurz nach Mitternacht wurde in Urexweiler in der Straße "In der Dell" ein Einfamilienhaus gewaltsam angegangen. Während der Abwesenheit der Bewohner versuchten die unbekannten Täter, mit Hilfe einer Bohrmaschine die Terrassentür zu öffnen. Augenscheinlich schlug der Versuch fehl und die Täter ließen von der weiteren Tatausführung ab. Hinweise nimmt die Polizei St. Wendel unter 06851/8980 oder per Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de entgegen.

