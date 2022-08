LPI-EF: Renitenter Ladendieb

Erfurt (ots) - Am Sonnabend gegen 20:45 Uhr kam es auf Höhe der EGA zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Hierbei übersah die 70-jährige Fahrerin eines Peugeot während des Abbiegens eine sich von hinten annähernde Straßenbahn welche in Richtung Messe fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider. Das Abbiegen war der Frau an der Einmündung nicht gestattet. Der Fahrer der Straßenbahn stand ...

mehr