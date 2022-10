Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Rotenburg an der Fulda (ots)

Am Samstag (29.10.), 17:40 Uhr, stürzte ein 57-jähriger Radfahrer aus Melsungen in Braach auf dem Radweg in einer Kurve, als er auf dem Heimweg war. Durch Zeugen wurde Erste Hilfe geleistet. Der Mann wurde durch seinen Sturz schwer verletzt und nach Erstversorgung in ein Klinikum eingeliefert. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Es wurde zudem festgestellt, dass der 57-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von verkehrsbeeinflussenden Substanzen stand, so dass entsprechende Maßnahmen eingeleitet wurden. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

(Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Lampersbach, PHK)

