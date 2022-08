Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Türe aufgehebelt: Einbrecher dringen in Firma ein - Zeugen gesucht

In eine Firma eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim.

Bei dem Vorfall, welcher der Polizei am Dienstag dieser Woche gemeldet wurde, hebelten die Täter eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in die Lagerhalle der der Firma in der Karlsruher Straße. In der Folge stahlen sie einige Meter Kabel sowie mehrere Solarpanele. Der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

