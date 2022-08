Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mitarbeiter von Müllabfuhr bei Verkehrsunfall verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Pforzheim sind zwei Mitarbeiter der Müllabfuhr verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der Fahrer eines Müllwagens gegen 13:30 Uhr von der bergauf führenden Liebfrauenstraße scharf nach rechts in den Wildpfad abbiegen wollen, was ihm unter anderem wegen der Größe seines Fahrzeugs nicht gelang. Als er nicht mehr weiterkam, stieg er aus. In der Folge rollte der Müllwagen los und erfasste den Fahrer. Der Mann musste vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch einer der beiden Mülllader wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der sich selbständig gemachte Müllwagen beschädigte weiterhin Gartentor und Zaun eines an der Unfallörtlichkeit befindlichen Grundstücks. Es entstand nach erster Schätzung Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

