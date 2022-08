Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Radfahrerin wird bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Wildberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag zwischen einem Peugeot und einem Fahrrad auf der L 4300 bei Wildberg. Eine 62-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Landstraße auf Höhe des Gültlinger Sees von Gechingen kommend in Richtung Gültlingen. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in gleiche Richtung. Nachdem ein entgegenkommendes Fahrzeug weit genug entfernt war, überholte die Pkw-Lenkerin die Radfahrerin. Während des Überholvorganges vom Peugeot setzte die Radfahrerin offenbar nach derzeitigem Stand der Ermittlungen abrupt zum Abbiegen nach links an, ohne den Abbiegevorgang zuvor rechtzeitig, mittels Handzeichen und links auf der Fahrbahn einordnen, anzukündigen. Es kam hierdurch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision stürzte die 62 Jährige auf die Straße und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde zur ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Es entstand ein insgesamter Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Banu Kalay, Pressestelle

