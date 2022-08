Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Bus fährt auf Motorrad auf: 62-Jähriger wird schwer verletzt

Freudenstadt (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 28 ist am Dienstag ein 62 Jahre alter Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw-Lenker, gegen 17:20 Uhr, mit seinem Fahrzeug die B 28 von Freudenstadt kommend in Richtung Aach. Er beabsichtige, im Bereich "Katzenholz", nach links in eine Ausbuchtung abzubiegen. Den Abbiegevorgang hatte der Fahrer auch zeitnah angekündigt, er musste jedoch verkehrsbedingt noch warten. Eine nachfolgende Seat-Fahrerin, ein dieser nachfolgender VW-Fahrer und ein Motorradfahrer erkannten die Lage rechtzeitig und konnten gefahrlos anhalten. Allerdings bemerkte ein dem Kraftrad nachfolgender 76-Jähriger die Verkehrssituation offenbar zu spät und fuhr mit seinem Omnibus auf das BMW-Kraftrad auf. Hierdurch wurde der 62-jährige Kraftradfahrer gegen den vor ihm befindlichen VW geschleudert. Im Anschluss reichte die frei werdende Energie noch dafür aus, dass der VW auf den Seat geschoben wurde. Aufgrund der Kollision erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen und wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Das Motorrad erlitt Totalschaden, welcher mit rund 4.000 Euro beziffert wird. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf rund 5.000 Euro, der am Seat auf etwa 3.000 Euro. Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden am Omnibus geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musst die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Neben der Polizei waren auch Rettungsdienst, Notarzt, Abschleppdienst und die Straßenmeisterei aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz.

Sabine Maag, Pressestelle

