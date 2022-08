POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen- Mehrere Gartenhausaufbrüche - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es in der Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens in der Straße "Im Hinteren Zeil" zum Ausbruch eines Feuers. Insgesamt gerieten rund 40 t Abfallstoffe, hauptsächlich bestehend aus Papier und Holz, in Brand. Verletzte gab es nach jetzigem Kenntnisstand ...

mehr