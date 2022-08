Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand einer Lagerhalle für Abfallstoffe verursacht hohen Sachschaden

Pforzheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es in der Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens in der Straße "Im Hinteren Zeil" zum Ausbruch eines Feuers. Insgesamt gerieten rund 40 t Abfallstoffe, hauptsächlich bestehend aus Papier und Holz, in Brand. Verletzte gab es nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Die Halle brannte aus - der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Eine Aussage zur Brandursache kann noch nicht getroffen werden. Die Bundesstraße 294 sowie der parallel laufende Schienenverkehr in Richtung Neuenbürg mussten für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Jürgen Fabian

Führungs- u. Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell