POL-Pforzheim: (PF/CW) Pforzheim/Kreis Calw - Betrüger treiben per Whatsapp ihr Unwesen - Erneute Warnung der Polizei

Pforzheim/Kreis Calw (ots)

Betrügern ist es in den vergangenen Tagen in mindestens zwei Fällen erneut gelungen, unter Nutzung des Kurznachrichtendienstes Whatsapp Geld zu ergaunern.

In beiden Fällen meldeten sich die Täter mit einer unbekannten Nummer per Whatsapp bei den in Pforzheim beziehungsweise in einer Gemeinde im Kreis Calw wohnhaften Geschädigten. Dabei behaupteten sie, deren Tochter zu sein, die eine neue Telefonnummer habe. Im weiteren Verlauf brachten die Gauner die Geschädigten dazu, ihnen Geldbeträge zu überweisen und verursachten so einen Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich.

Das Polizeipräsidium Pforzheim weist erneut auf folgende Verhaltenstipps bei entsprechenden Telefonnachrichten hin:

- Gehen Sie sensibel mit Nachrichten unbekannter Rufnummern um.

- Ein persönlicher Kontakt zu einem Angehörigen kann schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich um einen Betrug handelt.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

