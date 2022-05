LPI-G: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Wünschendorf/Elster (ots) - Am 06.05.2022 kam es gegen 14:55 Uhr in Wünschendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 58 jährige PKW Fahrerin verlor in der Ronneburger Straße, aus bisher unbekanntem Grund, die Kontrolle über ihren PKW, kollidierte mit einer Mauer und überschlug sich in Folge. Die PKW Fahrerin wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht und am PKW entstand Totalschaden. Rückfragen bitte an: ...

