Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Zollamt Pinneberg im umbaubedingten Notbetrieb/ Eingeschränkte Erreichbarkeit am 11. Oktober 2021

Itzehoe (ots)

Das Zollamt Pinneberg (An der Raa 6b, 25421 Pinneberg) ist am 11 Oktober 2021 wegen ganztägiger Bauarbeiten nur eingeschränkt vor Ort erreichbar. Eine Kontaktmöglichkeit per Telefon (04101/5413-0) oder per E-Mail (Poststelle.ZA-Pinneberg@zoll.bund.de) ist sichergestellt.

Original-Content von: Hauptzollamt Itzehoe, übermittelt durch news aktuell