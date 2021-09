Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Überraschendes Ende einer Einkaufstour - Itzehoer Zoll stellt 20 kg Marihuana sicher

Itzehoe (ots)

Sie sei auf dem Rückweg vom Shoppen in Hamburg. Diese Geschichte erzählte eine 56-jährige aus Itzehoe, als sie am vergangenen Donnerstag im östlichen Kreisgebiet von Kräften der Kontrolleinheit Brunsbüttel des Hauptzollamts Itzehoe überprüft wurde. Was die Zollbeamt*innen dann allerdings auf der Ladefläche des Kastenwagens fanden, gehört nicht unbedingt auf eine übliche Einkaufsliste.

Sauber verpackt in zwei Umzugskartons befanden sich diverse Vakuumpäckchen mit insgesamt 20 Kilogramm Marihuana. In der Vernehmung gab die Itzehoerin dann an, sie sei am Vortag gebeten worden, eine Kurierfahrt zu übernehmen und Wäsche für bedürftige Menschen von Hamburg nach Itzehoe zu transportieren. Die Kartons seien, während sie einkaufen war, im Auto deponiert worden und sollten dann auf einem Parkplatz in Itzehoe wieder entnommen werden. Den Inhalt habe sie sich nicht angesehen.

Auf die Itzehoerin wartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von 200.000 EUR wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Zollfahndungsamt Hamburg geführt.

