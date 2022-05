LPI-G: Pkw missachtet "Rot"

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 05.05.2022 um 17:00 Uhr befuhr die 59-jährige Fahrerin eines Pkw VW die Kanalstraße als ein 11jähriges Kind, ohne auf den Fahrverkehr zu achten, die Straße überqueren wollte. Dabei wurde sie am Außenspiegel von den Pkw VW erfasst. Das Kind wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr