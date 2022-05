LPI-G: Kind rennt in Pkw

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Offenbar in der Zeit vom 30.04.2022 - 05.05.2022 hielten sich unbekannte Täter in der Friedrich-Reimann-Straße auf. Offenbar beabsichtigten sie, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Der Eigentümer des Hauses (62) meldete der Polizei, Einbruchsspuren an seiner Terrassentür bemerkt zu haben. Die Greizer Polizei nahm in der Folge die Ermittlungen zum ...

