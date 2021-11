Polizei Aachen

POL-AC: Ermittlungen nach zwei Raubstraftaten erfolgreich - Polizei verhaftet 29- Tatverdächtigen

Alsdorf (ots)

Nach zwei Raubstraften am Denkmalplatz im Herbst diesen Jahres konnten Ermittler nun einen flüchtigen und per Haftbefehl gesuchten 29- jährigen Tatverdächtigen verhaften. Zeugenangaben hatten die Kripo auf die Spur des Mannes geführt. Dieser hatte Mitte September eine 42- jährige Rollerfahrerin zunächst in ein Gespräch verwickelt, ihr jedoch anschließend die Handtasche entrissen. Ende Oktober überrumpelte der Tatverdächtige dann einen 82- jährigen Spaziergänger, umklammerte ihn, drückte ihn gegen eine Wand und entwendete die Brieftasche aus seiner Kleidung. Gegen den 29- Jährigen, ohne festen Wohnort in Deutschland, wird zudem wegen weiterer Gewalt- und Eigentumsdelikte ermittelt. (pw)

