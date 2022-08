Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Auseinandersetzung auf Auerbrücke Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Nach Zeugen sucht die Polizei wegen einer Auseinandersetzung freitagnachts auf der Auerbrücke in Pforzheim.

Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen war gegen 23:30 Uhr ein Pärchen in der Innenstadt im Bereich der Deimlingstraße miteinander in Streit geraten. Auf der Brücke soll dann die Frau von dem Mann in den Schwitzkasten genommen worden sein. Es gelang ihr jedoch offenbar, sich loszureißen, verletzt wurde bei dem Vorfall den bisherigen Informationen zufolge niemand.

Zeugen, die etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 bei der Polizei zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

