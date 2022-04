Polizei Paderborn

POL-PB: Quadfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Salzkotten-Scharmede (ots)

(ah)Mittwoch, 20.04.22, 16:30 Uhr, 33154 Salzkotten, Bahnhofstraße, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten, Ein 44-jähriger Quadfahrer fuhr auf der Bahnhofstraße von Scharmede in Richtung Elsen. Beim Linksabbiegen in eine Feldzufahrt übersah er den Pkw eines 56-Jährigen, der ihn gerade überholte, und es kam zum Zusammenstoß. Der Quadfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell