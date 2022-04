POL-PB: Ein Verletzter bei Alleinunfall

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mb) Am Dienstagmorgen sind auf der Münsterstraße in Höhe der A33 zwei Autos kollidiert und zwei Insassen verletzt worden. Gegen 05.15 Uhr fuhr ein 39-jähriger Toyota-Auris-Fahrer auf der Münsterstraße in Richtung Delbrück. An der Anschlussstelle zur A33 in Richtung Brilon bog er nach links ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Autos. Der 32-jährige Audi-A4-Fahrer fuhr in Richtung Paderborn und prallte frontal ...

mehr