POL-Pforzheim: CW) Bad Teinach-Zavelstein - Unfall im Begegnungsverkehr führt zu verletzten Personen

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Ein schwerverletzter Pkw-Lenker und etwa 40.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagmittag auf der Bundesstraße 463 zwischen Kentheim und Wildberg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Skoda-Fahrer die B 463 in Fahrtrichtung Wildberg. Auf Höhe des Bahnhofs Bad Teinach (Neubulach) fuhr der 80-Jährige halbseitig auf beiden Fahrspuren. Nachdem ein Fahrzeug dem Skoda ausweichen konnte, versuchte ein nachfolgender Opel-Fahrer ebenfalls möglichst weit rechts zu fahren, um eine Kollision zu verhindern. Dies war ihm jedoch wegen der dort vorhandenen baulichen Gegebenheiten nicht möglich, so dass der Skoda mit den Opel seitlich kollidierte. Einem hinter dem Opel fahrenden Peugeot-Fahrer, welcher den Unfall vor sich bemerkt und ebenfalls versuchte dem Skoda auszuweichen, gelang dies nur bedingt. Der Skoda-Fahrer stieß mit dem Peugeot zusammen, so dass der Peugeot rechtsseitig abgewiesen wurde und mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen die dortige Mauer prallte.

Der Fahrer des Skoda wurde durch den Unfall eingeklemmt und musste durch die hinzugezogene Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Anschließend wurde er schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrzeuginsassen des Opel blieben unverletzt, wogegen der Fahrer des Peugeot leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Banu Kalay, Pressestelle

