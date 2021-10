Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfall auf L 3460: 75-jähriger Fußgänger erliegt schweren Verletzungen

Kassel (ots)

Kassel:

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der ehemaligen B 83 in Kassel, zwischen der Lilienthalstraße und der Nürnberger Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Fußgänger. Der bei dem Unfall schwer verletzte 75-jährige Fußgänger war von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Am gestrigen Dienstag erlag er dort seinen schweren Verletzungen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall auf der L 3460 gegen 17 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 27-jährige Motorradfahrer mit seiner 25-jährigen Sozia, beide aus Hann. Münden, auf der rechten Fahrspur vom Platz der Deutschen Einheit gekommen und in Richtung Waldau unterwegs. In Höhe des Parkplatzes des Kleingartenvereins Fackelteich überquerte der Fußgänger die vierspurige Straße. Der Kradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem von links kommenden Mann offenbar nicht mehr verhindern und erfasste den 75-Jährigen. Der 27-Jährige und die Sozia stürzten vom Motorrad, wodurch der Fahrer schwere Verletzungen erlitt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden an dem Krad, das nicht mehr fahrbereit war, beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

