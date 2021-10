Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Wohnungseinbrüche in Wehlheiden: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Offenbar auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen zwei Wohnungseinbrüche, die sich am gestrigen Dienstag im Verlauf des Tages im Kasseler Stadtteil Wehlheiden ereigneten. Beide Tatorte liegen nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt. Die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können.

Zunächst war am Abend der Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Bosestraße, gegenüber der Steubenstraße, gemeldet worden. In der Zeit zwischen 11 und 20 Uhr hatten bislang unbekannte Einbrecher ein Fenster an einer Erdgeschosswohnung gewaltsam geöffnet und anschließend die Räume durchwühlt. Mit ihrer Beute, mehreren Schmuckstücken und Taschenuhren, flüchteten sie über eine Terrassentür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Später am Abend meldete sich das Einbruchsopfer aus der Bantzerstraße, nahe der Ludwig-Mond-Straße. Dort waren die unbekannten Täter auf der Gebäuderückseite auf den Balkon einer Hochparterrewohnung geklettert und hatten mit mitgebrachtem Werkzeug versucht, die Balkontür aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, sodass die Einbrecher in diesem Fall nicht in die Wohnung gelangten. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen 14 und 21 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

