POL-KS: Brand von Schreinerei in Ahnatal: Brandursache noch unklar

Ahnatal (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in Ahnatal-Heckershausen zum Brand einer Schreinerei. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen der Beamten der Kasseler Kripo auf etwa 80.000 Euro belaufen. Personen waren durch den Brand nicht verletzt worden. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 haben sich am heutigen Morgen bereits einen ersten Überblick an der Brandstelle verschafft. Der hohe Zerstörungsgrad hat die Ermittlungen vor Ort jedoch erheblich erschwert. Wodurch das Feuer ausgelöst worden war, konnte noch nicht geklärt werden. Die Brandstelle ist weiterhin beschlagnahmt.

Der Brand in der Obervellmarschen Straße war gegen 2:45 Uhr von einer Anwohnerin entdeckt und gemeldet worden. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und Polizei stand die Werkstatt bereits im Vollbrand. Das Gebäude brannte komplett aus. Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

