Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Motorradunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Neuweiler (ots)

Ein schwerer Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad ereignete sich am Dienstagnachmittag in Neuweiler. Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Würzbacherstraße in Fahrtrichtung Agenbach. Um etwa 16.20 Uhr bog er mit seinem Fahrzeug an der Einmündung zur Blumenstraße nach links ab und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte Kraftradfahrerin. Es kam zur Kollision, wodurch die 50-jährige Bikerin schwer verletzt wurde und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell