Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht nach dem Einkauf

Sondershausen (ots)

Am 04.02.2022 gegen 10:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Erfurter Straße in Sondershausen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Durch den bislang unbekannten Fahrer eines BMW wurde beim Ausparken ein stehender Opel angefahren. Hierdurch entstand an dem Opel Sachschaden. Der Fahrer des BMW entfernte sich vor dem notwendigen Personalienaustausch von der Unfallstelle, sodass ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht eingeleitet wurde. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden.

