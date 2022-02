Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Sondershausen (ots)

Am 05.02.2022 gegen 17:25 Uhr kam es im Östertal in Sondershausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine männliche Person gab an, dass er von zwei ihm unbekannten Personen angegriffen wurde. Hierbei sei unter anderem ein Schlagstock benutzt worden. Der Geschädigte konnte sich eigenständig in das Krankenhaus zur medizinischen Versorgung begeben und erstatte im Anschluss eine Anzeige. Nunmehr werden Ermittlungen wegen Verdacht der gefährlichen Körperverletzung durchgeführt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden.

