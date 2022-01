Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter gestellt

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 18.01.2022 um 15:30 Uhr wurden auf dem Sportplatz in der Sommeritzer Straße drei Täter gestellt, als diese die Ballfangnetze zerschnitten hatten. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter der Stadt Schmölln gesehen und festgehalten. Die Täter (19, 11 und 11 Jahre) wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsbertechtigten übergeben. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell