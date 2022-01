Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut unangemeldete Versammlung

Gera (ots)

Am gestrigen Dienstag versammelten sich im Innenstadtbereich von Gera mehrere hundert Personen zu einem Protest gegen die Pandemieschutzmaßnahmen. Nachdem sich mehrere Personengruppen im Bereich der Johanneskirche gegen 18:30 Uhr zusammengefunden haben, setzten sich diese in Form eines Protestmarsches in Bewegung. Im Verlauf des Aufzuges, welcher nahezu durch die gesamte Innenstadt, mit vielen Nebenstraßen und Gassen führte, solidarisierten sich weitere Personen und nahmen an diesem teil. Die Versammlungsteilnehmer äußerten in Form von Parolen teilweise lautstark Ihren Unmut. Die Gesamtzahl der Protestteilnehmer wird auf ungefähr 1200 Personen geschätzt. Gegen 19:50 Uhr kam es, aufgrund eines Redebeitrages eines Versammlungsteilnehmers zu einem Stopp des Aufzuges in Höhe des Kultur- und Kongresszentrums. In der Folge setzten sich die Teilnehmer wieder in Bewegung. Die Geraer Polizei hat in Unterstützung weiterer Thüringer Kräfte den Aufzug begleitet und abgesichert. Es kam am Abend kurzzeitig zu massiven Verkehrseinschränkungen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden insgesamt 2 Anzeigen gegen Verssammlungsteilnehmer erstattet. Gegen 20:30 Uhr war die Versammlung beendet. (MW)

