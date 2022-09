Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Unfall zwischen PKW und Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Gägelow (ots)

Am Vormittag des 08. Septembers ereignete sich in Gägelow ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, bei dem der Radler leicht verletzt wurde.

Der 78-Jährige befuhr gegen 10:30 Uhr mit seinem E-Bike den Gehweg der Marktstraße in Richtung Zierow. Ein Kleinwagen, der in selbige Richtung unterwegs war, bog von der Marktstraße nach links auf das Gelände des dortigen Einkaufszentrums ab und übersah dabei offenbar den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß des Kleinwagens mit dem Hinterrad des Fahrrades. Der Radfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von circa 50 Euro.

Der am Unfall beteiligte, weiße Kleinwagen setzte seine Fahrt jedoch, ohne anzuhalten, fort.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu den Unfallbeteiligten nimmt die Polizei Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell