POL-HWI: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Nur aufgrund der Aufmerksamkeit der Mitarbeiter*innen einer Wismarer Bankfiliale konnte ein 66-jähriger Mann vor einer perfiden Betrugsmasche, dem Schockanruf, bewahrt werden. Der Geschädigte erschien am zurückliegenden Mittwoch im Wismarer Polizeihauptrevier, um Strafanzeige zu erstatten. Der Mann gab an, am Vormittag einen Anruf erhalten zu haben. ...

