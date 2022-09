POL-HWI: Versammlungsgeschehen in Wismar am 05. September 2022

Bad Kleinen (ots) - Am zurückliegenden Wochenende brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Bad Kleinen auf. Im Zeitraum von Freitagabend, 19:00 Uhr, bis Samstagmorgen brachen der oder die Unbekannte den Automaten in der Waldstraße auf und entwendeten sämtlichen Inhalt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ...

mehr