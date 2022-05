Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall zwischen Auto und Leichtkraftrad

Schwere Verletzungen erlitt am Montag ein 73-Jähriger in Ulm.

Ein 66-Jähriger fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Opel die Donautalstraße in Richtung Wiblinger Ring. Etwa auf Höhe der Versöhnungskirche entschied er sich dazu, sein Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Roller der Marke Honda. Er stieß mit dem 73-Jährigen zusammen, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Damit alle sicher ankommen.

