Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 84-Jähriger überschlägt sich mit Auto

Bild-Infos

Download

Engelskirchen (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstag (28. April) ein 84-jähriger Autofahrer aus Engelskirchen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er sich mit seinem Mercedes auf der Bliesenbacher Straße in Engelskirchen-Loope überschlagen hatte. Der 84-Jährige war gegen 10.15 Uhr mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammengestoßen, woraufhin sich der Mercedes des Seniors überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Engelskirchener zog sich dabei schwere Verletzungen zu; ein Rettungswagen brachte ihn nach einer ersten Behandlung am Unfallort in eine Kölner Klinik.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell