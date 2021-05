Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Beim Rückwärtsfahren Fußgängerin schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Beim Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz in der Münchinger Straße in Hemmingen hat der 23-jährige Fahrer eines Sprinter am Donnerstag gegen 10:35 Uhr eine 70-jährige Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang steht derzeit noch nicht fest. Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Sachverständigen hinzugezogen. Dazu setzt die Polizei auch auf Zeugenaussagen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen,

