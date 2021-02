PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: u.a. Verkehrsunfallfluchten; Fahrraddiebstähle und Diebstahl von Heizöl

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bad Homburg v.d.H.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unfallzeit: Samstag, 20.02.2021, 14:13 Uhr Unfallort: Frankfurter Landstraße, Friesenstraße, 61352 Bad Homburg Unfallhergang: Eine 24-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw, Hersteller BMW, befuhr die den Europakreisel aus Richtung Louisenstraße in Bad Homburg kommend, in Fahrtrichtung Friesenstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines unbekannten Pkw, fuhr aus Richtung Frankfurter Landstraße unmittelbar hinter der BMW-Fahrerin in den Europakreisel ein. Die BMW-Fahrerin musste verkehrsbedingt beim Verlassen des Kreisels anhalten. Dies übersah der dahinter fahrende Fahrzeugführer und versuchte vermutlich noch nach links auszuweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies gelang nicht, sodass der unbekannte Pkw-Fahrer mit der rechten Fahrzeugseite seines Pkw, den haltenden Pkw auf der linken Fahrzeugseite streifte und Sachschaden verursachte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Sachschadenshöhe wird auf 1000,-EUR geschätzt. Hinweise zum flüchtigen Pkw und dessen Fahrzeugführer nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200 entgegen.

Straftaten

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug Tatort: Tannenwaldallee, 61348 Bad Homburg Tatzeit: Freitag, 19.02.2021, 07:00 Uhr bis 19.02.2021, 07:30 Uhr Tathergang: Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw, Hersteller Renault und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Fahrraddiebstahl aus Gartenhaus

Tatort: Madame-Blanc-Straße, 61381 Friedrichsdorf Tatzeit: 17.02.2021, 10:00 Uhr bis 18.02.2021, 09:55 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter betraten unbefugt das dortige Privatgrundstück und gelangten anschließend in das unverschlossene Gartenhäuschen. Dort eigneten sich der oder die Täter das dort abgestellte E-Moutainbike Hersteller Cube, Farbe anthrazit an und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise hierauf nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Heizöl aus Wohnhaus Tatort: Spessartring, 61381 Friedrichsdorf Tatzeit: Freitag, 19.02.2021, 19:56 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter näherten sich dem dortigen Wohnhaus an öffneten die an der Hauswand befindliche Klappe zum Einfüllstutzen des Heizöltankes des Hauses. Anschließend zerstörten der oder die Täter eine angebrachte Schutzvorrichtung und leerten anschließend den Heizöltank. Später flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Stedter Weg , 61350 Bad Homburg Tatzeit: Samstag, 20.02.2021, 01:00 Uhr Tathergang: Ein oder mehrere unbekannte Täter waren fußläufig in der Straße Stedter Weg in Bad Homburg unterwegs und traten vermutlich gegen die Außenspiegel der geparkten Pkw. Hierbei wurden die Außenspiegel von zwei Pkw beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise gerne unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Diebstahl von Pedelec

Tatort: Madame-Blanc-Straße , 61381 Friedrichsdorf Tatzeit: 17.02.2021, 00:00 Uhr bis 19.02.2021, 17:30 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter öffneten einen Holzverschlag auf dem dortigen Grundstück, welcher lediglich leicht gesichert war. Anschließend eigneten sich der oder die Täter ein darin abgestelltes Pedelec, Hersteller KTM, Farbe schwarz an und flüchteten mit diesem in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Kronberg

Straftaten:

Diebstahl von Leergut

Tatort: 61476 Kronberg, Tanzhausstraße Tatzeit: Samstag, 20.02.2021, um 15:05Uhr

Zur oben genannten Tatzeit betrat eine unbekannte Person einen dortigen Innenhof und entwendete dort 14 Leergutkästen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: 61476 Kronberg, Höhenstraße

Tatzeit: zwischen Mittwoch, 17.02.2021, 17 Uhr und Donnerstag, 18.02.2021 13 Uhr

Zur oben genannten Tatzeit besprühte eine unbekannte Person einen Gartenzaun mit einem Graffiti auf einer Fläche von 1 x 1,4m.

Wenn Sie Zeuge eines dieser Vorfälle geworden sind und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174-9266-0.

Usingen

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Konrad-Adenauer-Straße, Neu-Anspach

Samstag, 20.02.2021, zwischen 14:00 Uhr und 15:20 Uhr

Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken den parkenden PKW (Audi A6, Farbe: schwarz) des Geschädigten. Dabei entstand ein Sachschaden an der hinteren linken Seite des PKW in Höhe von ca. 1000,- Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Usingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Oberursel

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Oberursel, L3003, Niederstedter Straße

Freitag, 19.02.2021, 13:28 Uhr

Ein 21-jähriger Opel-Fahrer aus Friedrichsdorf befuhr die Niederstedter Straße aus Oberstedten in Richtung Bad Homburg. Der junge Fahrer übersah ein Fahrzeug vor ihm, welches verkehrsbedingt anhalten musste. Um nicht aufzufahren, wich er aus und fuhr gegen einen Baum. Der Opel-Fahrer wurde dabei leichtverletzt und kam vorsorglich in eine Klinik.

Der Schaden wird vorläufig auf ca. 5000.-EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Oberursel, Camp-King-Allee / George-C.-Marshall-Ring Montag, 15.02.2021, 15:00 Uhr - Donnerstag, 18.02.2021, 13:30 Uhr

Ein 25-jähriger Fahrzeugbesitzer aus Oberursel stellte seinen Pkw Audi A4 an der genannten Unfallörtlichkeit ab. Als dieser sein Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte er einen Schaden fest, der in dem Zeitraum entstanden sein muss. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Schaden wird vorläufig auf ca. 1500.-EUR geschätzt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer: 06171/ 6240-0.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell